Tragedia familiar

José de Jesús López de Lara

Una terrible tragedia se registró en la Granja Nueva Teresa, que se ubica por la carretera federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Jalisco, luego que tres integrantes de una familia murieron ahogados al caer a un estanque de agua que es utilizado como criadero de peces.

El reporte al C4 Municipal se recibió el lunes aproximadamente a las 14:22 horas y de inmediato se trasladaron policías preventivos del Destacamento “Insurgentes”, además de Bomberos Municipales de Aguascalientes, personal de Protección Civil Municipal y las ambulancias AGS-019 y AGS-022 de Cruz Roja.

Cuando arribaron se percataron que ya habían rescatado los cadáveres de una mujer identificada como María Liliana, de 32 años; así como sus dos hijas de 11 y 7 años, respectivamente.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, se trasladaron a la escena de la tragedia los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.

El esposo y papá de las personas fallecidas, quien dijo llamarse José Manuel, de 35 años, comentó que trabaja en la mencionada granja, donde tiene también su domicilio y aproximadamente a las 13:00 horas se retiró hacia otro lugar para realizar sus actividades.

Sin embargo, 40 minutos después regresó a su hogar y se percató que únicamente estaba su hijo, un niño de 3 años.

Al preguntarle sobre el paradero de su mamá y de sus hermanas, el pequeño le respondió que se habían caído al estanque. Al escuchar lo anterior, de inmediato se dirigió al sitio señalado y el cual se ubica a varios metros de distancia de la vivienda.

En ese momento observó en el fondo del agua a su esposa y a sus hijas, por lo que ingresó para rescatarlas, aunque para ese momento ya habían muerto ahogadas. Posteriormente, se dirigió en una camioneta Nissan pick up, color blanco, hasta la carretera federal No. 71 y pidió ayuda a un automovilista, quien a su vez notificó lo ocurrido a los servicios de emergencia.

Se presume que el accidente se originó cuando una de las niñas cayó accidentalmente al estanque que tiene poco más de un metro de profundidad y cuando su hermana y su mamá trataron de rescatarla, también murieron ahogadas al no poder salir a flote.