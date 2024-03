Otro motociclista sufrió una aparatosa caída cuando se desplazaba a exceso de velocidad por la avenida Aguascalientes Sur, a la altura del Puente Bicentenario. En estado crítico fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS, donde más tarde murió.

El trágico accidente se registró aproximadamente a las 20:00 horas del sábado, cuando un joven que hasta el cierre de la edición no había sido identificado, se desplazaba por la avenida Aguascalientes Sur.

Al llegar al puente Bicentenario incrementó la velocidad y al momento de tomar una curva perdió el control, sufriendo una aparatosa caída.

Al lugar del accidente acudieron policías viales de Aguascalientes y una ambulancia de la Coordinación Municipal de Protección Civil, a bordo de la cual el motociclista fue trasladado al HGZ No. 1 del IMSS, aunque más tarde se reportó su deceso debido a las graves lesiones que presentaba.

A fin de realizar las diligencias correspondientes, se presentaron a dicho nosocomio los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.