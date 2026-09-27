Un mecánico de 36 años murió la mañana de este sábado después de que el automóvil que conducía fuera embestido y arrastrado varios metros por un tren de Ferromex, en el cruce de avenida Convención Sur y avenida Ferrocarril, en la colonia Ojo de Agua.

El accidente se registró alrededor de las 09:10 horas. La víctima fue identificada como Jorge Flores, quien circulaba de oriente a poniente a bordo de un Honda Civic gris, con placas de Aguascalientes.

Según el reporte preliminar de las autoridades, el ferrocarril avanzaba de norte a sur y su maquinista hizo sonar el silbato varios metros antes de llegar al cruce para advertir de su aproximación.

Jorge no detuvo por completo la marcha y, al intentar cruzar antes que el convoy, el Honda fue alcanzado por el tren. El impacto se concentró en la parte media y trasera del costado derecho del automóvil, que posteriormente fue arrastrado varios metros sobre las vías.

El vehículo quedó severamente destrozado y su conductor atrapado en el interior. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y Protección Civil Municipal, junto con Bomberos Municipales y policías viales, acudieron al sitio; al revisar al automovilista confirmaron que ya había muerto.

La zona quedó cerrada mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Posteriormente, los bomberos utilizaron equipo especial para cortar partes del Honda y recuperar el cuerpo.

Un trabajador de un taller mecánico identificó a Jorge en el lugar. De acuerdo con lo informado, su compañero se había tardado en llegar y, al enterarse del accidente, se acercó al sitio, donde reconoció el automóvil.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones forenses para practicarle la necropsia de ley.