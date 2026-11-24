Tres personas originarias de Aguascalientes murieron y una más resultó con lesiones tras impactarse con un tráiler, cuando presuntamente escapaban de un intento de asalto a mano armada en las inmediaciones de San Juan de los Lagos, Jalisco.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Rafael, su esposa Lorena y Karla, mientras que otra persona, identificada como José Luis, sobrevivió al accidente y se encuentra recibiendo atención médica.

Los cuatro regresaban de una ruta de vehículos todoterreno, en la que participaron integrantes del grupo Hidrotóxicos Off Road y otros aficionados de Aguascalientes.

De acuerdo con versiones preliminares, las víctimas viajaban a bordo de una Toyota 4Runner que remolcaba un vehículo todoterreno, cuando sujetos armados intentaron obligarlos a detenerse y comenzaron a dispararles.

Durante la huida, el conductor habría realizado una maniobra en la que la camioneta terminó impactándose con un tráiler.

Tres de los ocupantes murieron en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han emitido comunicación oficial al respecto.