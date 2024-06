Una joven de 20 años murió de manera instantánea al ser aplastada por el vehículo que conducía su papá en un accidente tipo volcadura en la carretera federal No. 45 Sur, a la altura del poblado Ex Hacienda de Peñuelas. Además, otras tres personas resultaron lesionadas, una de las cuales requirió ser trasladada para recibir atención médica especializada.

El trágico accidente automovilístico se registró el viernes aproximadamente a las 21:06 horas, en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Sur, casi frente al poblado Ex Hacienda de Peñuelas. Un reporte al número de emergencias 911 indicó que en el mencionado lugar se había registrado la volcadura de un vehículo y había varias personas lesionadas.

De inmediato acudieron policías estatales de la División de Carreteras, agentes de la Guardia Nacional, la unidad de Rescate Urbano de Cruz Roja y una ambulancia del ISSEA. A varios metros de distancia de la cinta asfáltica y dentro de un desnivel, se localizó un automóvil Honda Civic, modelo 2006, color gris y con placas de circulación ACF-473-E de Aguascalientes, en el cual viajaban cuatro integrantes de una familia.

En el interior del vehículo se encontraba el conductor, identificado como José Juan, de 46 años; su esposa de 40 años, quien quedó prensada; y la hija de ambos, una niña de 13 años. El hombre y su hija fueron rápidamente liberados y se les proporcionaron los primeros auxilios, sin que afortunadamente requirieran ser trasladados a un hospital.

Sin embargo, a varios metros de distancia y tirada en el suelo, se encontraba el cadáver de una mujer de 20 años. Una vez que los socorristas de Cruz Roja y los paramédicos del ISSEA confirmaron la muerte de la joven, se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado. Al mismo tiempo, los rescatistas de Cruz Roja necesitaron más de una hora para liberar a la madre de familia, quien fue trasladada para recibir atención médica al HGZ No. 1 del IMSS, donde se reportó su estado de salud como delicado.

Se estableció que los integrantes de esta familia retornaban a Aguascalientes, procedentes del municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco. El automóvil Honda Civic se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur, cuando aparentemente el conductor comenzó a quedarse dormido, lo que provocó que antes de llegar a la Ex Hacienda de Peñuelas perdiera el control y se saliera de la cinta asfáltica, cayendo a un desnivel.

En ese momento, el coche comenzó a dar varias volteretas, en una de las cuales la joven salió expulsada y, al caer al suelo, fue aplastada por el mismo vehículo, falleciendo de manera instantánea. Para realizar las investigaciones correspondientes, más tarde arribaron los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la Fiscalía General del Estado.