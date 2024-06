Una mujer murió en un fatal accidente automovilístico que se registró durante la madrugada del domingo, en el municipio de Rincón de Romos.

El percance se registró aproximadamente a las 01:10 horas, en la carretera estatal No. 90 que conduce del poblado de Pabellón de Hidalgo a Rincón de Romos, a la altura del kilómetro 3+300, poco antes de llegar al rancho “San Gabriel”.

La mujer fallecida fue identificada como Diana, quien contaba con 35 años, quien sufrió múltiples traumatismos luego que el automóvil en que viajaba se salió de la cinta asfáltica y se volcara de manera aparatosa.

En este accidente también resultó lesionado el conductor de la unidad automotriz, identificado como Benjamín, de 24 años, quien fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Al lugar del accidente acudieron policías estatales de la División de Carreteras, policías preventivos de Rincón de Romos, además de una ambulancia del ISSEA.

Se estableció que las víctimas viajaban en un vehículo Nissan Tsuru, color tinto y placas de circulación ABZ-818-F del estado de Aguascalientes, el cual era conducido por Benjamín.

Se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 90 en dirección de norte a sur, además de que el conductor se encontraba en completo estado de ebriedad.

Lo anterior influyó para que al momento de llegar a la altura del kilómetro 3+300, Benjamín perdiera el control y el vehículo se salió de la cinta asfáltica, para después dar varias volteretas y quedar completamente destrozado sobre su toldo.

A la llegada de los cuerpos de rescate, encontraron a Benjamín lesionado con un fuerte golpe en la cabeza, mientras que en el asiento del copiloto quedó prensado entre los fierros, el cadáver Diana.

Fue necesario el arribo de Bomberos Estatales y Bomberos Municipales de Rincón de Romos para realizar el rescate de la mujer. A fin de realizar las investigaciones correspondientes, más tarde acudieron los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.