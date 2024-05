Una espantosa muerte encontró un automovilista, luego que la camioneta que conducía se impactó brutalmente contra la parte trasera de un tráiler que estaba estacionado frente a la zona conocida como “Las Cachimbas”, en el poblado de Margaritas, municipio de Jesús María.

La víctima mortal de este accidente no había sido identificada por el momento y únicamente se informó que se trataba de una persona del sexo masculino, que aparentaba una edad de entre 30 y 35 años.

El trágico accidente se registró el lunes aproximadamente a las 00:34 horas, en los carriles de circulación de sur a norte de la carretera federal No. 45 Norte, a la altura de la zona conocida como “Las Cachimbas” que es un paradero de tráileres, que se localiza en el poblado J. Gómez Portugal, municipio de Jesús María.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de Jesús María, agentes de la Guardia Nacional, Bomberos Estatales y una ambulancia del ISSEA, tras recibir el reporte de un accidente automovilístico.

Al hacer su arribo encontraron una camioneta Ford Ecosport, color negro y placas de circulación AEH-425-E de Aguascalientes, completamente destrozada de su parte frontal.

Asimismo, en el interior estaba prensado el cadáver del conductor.

Dicha camioneta colisionó contra la parte trasera derecha de un remolque de un tráiler marca Kenworth, modelo 2016, color gris y con número económico 076, con placas de circulación 02B-E6N del SPF, con razón social “Transportes Delgado”, el cual se encontraba estacionado.

La unidad automotriz era conducida por el chofer de nombre Leonardo Daniel, de 32 años, quien minutos antes había detenido la marcha para descansar y comer en el restaurante “La Lupita”.

Se logró establecer que la camioneta Ford Ecosport se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Norte en sentido de sur a norte, cuando al llegar a la altura del kilómetro 14+000, el conductor intentó realizar una maniobra de rebase por el lado derecho.

Sin embargo, no se percató que frente al restaurante “La Lupita” se encontraba estacionado un tráiler, impactándose brutalmente en la parte trasera del lado derecho del remolque, con el trágico saldo ya señalado líneas arriba.

A fin de realizar las investigaciones correspondientes, se presentaron al lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.