Un hombre murió atrapado entre los restos de su automóvil, tres personas resultaron lesionadas, una camioneta fue consumida por las llamas y otra terminó volcada, tras un violento accidente registrado la mañana de este domingo sobre la carretera federal 25, a la altura de Cañada Honda, en Aguascalientes.

La tragedia ocurrió en el kilómetro 8, donde una camioneta Dodge Durango se estrelló de frente contra un Chevrolet Chevy gris, con placas de Zacatecas. La fuerza del impacto dejó al conductor del automóvil prensado entre los fierros retorcidos, donde perdió la vida.

La víctima, cuya identidad permanece desconocida, tenía entre 30 y 35 años, era de complexión robusta, tez morena clara y cabello negro corto. Vestía playera azul rey, chamarra azul marino y pantalón de mezclilla.

Tras la colisión, la Durango comenzó a incendiarse, por lo que bomberos estatales y municipales tuvieron que intervenir para combatir las llamas.

En la camioneta viajaban Santiago «N», de 17 años, y Juan Carlos «N», de 19, quien sufrió fractura de fémur derecho y traumatismo craneoencefálico leve. Ambos fueron trasladados al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

La misma Durango también golpeó una Jeep Patriot guinda, que terminó volcada sobre su toldo. En ella presuntamente viajaba Jennifer Michelle «N», de 22 años, quien sufrió una probable fractura de húmero izquierdo y una contusión frontal, por lo que fue hospitalizada.

Elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente.