Un adolescente murió y otro más resultó gravemente lesionado, luego de que la motocicleta en que viajaban fue impactada por un automóvil que se desplazaba a exceso de velocidad.

Los trágicos hechos se registraron el sábado por la noche en la carretera federal No. 45 Norte y casi entronque con la carretera estatal No. 32 que conduce al poblado de La Escondida, frente al fraccionamiento Urbi Villas El Vergel, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Hasta ese lugar acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo y de la Policía Estatal, además de elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia del ISSEA.

Tirados sobre la cinta asfáltica fueron localizados dos adolescentes de 14 años, uno de los cuales ya había fallecido. El otro, fue atendido por lo que los paramédicos y en condición crítica fue trasladado a recibir atención médica al HGZ No. 3 del IMSS en el municipio de Jesús María.

Se estableció que ambos jovencitos se desplazaban en una motocicleta Italika, color rojo, que era conducida por el ahora occiso, por la carretera federal número 45 Norte en dirección de sur a norte. Antes de llegar al entronque con la carretera estatal No. 32 fueron impactados violentamente por alcance por un automóvil Ford, color gris y placas de circulación de Aguascalientes, que se desplazaba a exceso de velocidad y era conducido por un individuo de nombre Jaime.

Por el violento impacto ambos adolescentes salieron eyectados varios metros hacia el frente, falleciendo uno de ellos de manera instantánea, mientras que su acompañante resultó gravemente herido. A fin de realizar las diligencias correspondientes, se presentaron en el lugar del accidente los agentes del Grupo Homicidios de la PDI, el personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales.

