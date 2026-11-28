Cuatro personas perdieron la vida tras un brutal choque entre un autobús de pasajeros y un tractocamión cargado con 40 toneladas de acero, registrado durante la madrugada de este sábado sobre la carretera federal 45 Norte, en el municipio de Rincón de Romos.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 35+700 y fue reportado al 911 minutos antes de las 03:00 horas, lo que movilizó a policías estatales y municipales, bomberos, personal de Protección Civil y paramédicos del ISSEA.

En el percance estuvo involucrado un autobús Mercedes-Benz de la empresa Galaxy Gran Turismo, que había partido de Saltillo, Coahuila, con destino a San Juan de los Lagos, conducido por Javier “N”, de 47 años.

En el lugar murieron tres pasajeros, identificados como Eduardo Agustín Galván Palacios, de 48 años; María Guadalupe Carrillo Constancia, de 67, y Francisco Sánchez Ibarra, de 71.

La cuarta víctima mortal fue Alejandro Villela Erunes, de 36 años, originario o residente de Sonora, quien conducía un tractocamión Kenworth de la empresa Transporte Real del Cobre, cargado con 40 toneladas de bolas de acero.

Los cuerpos de emergencia valoraron a 47 personas, de las cuales 38 no requirieron traslado hospitalario.

Entre los lesionados se encuentran Sandra Azucena Berlanga Ramírez, de 42 años; Estefanía Macías, quien sufrió la amputación total del brazo izquierdo y politraumatismo, así como Eduardo “N”, de apenas cuatro años, quien presentó traumatismo craneoencefálico.

También resultó herida Manuela Ramírez Guerrero, de 67 años, quien fue trasladada al Hospital General de Zona número 3 del IMSS.

Elementos de la Guardia Nacional se hicieron cargo del accidente, mientras que personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado efectuó el levantamiento de los cuatro cadáveres y su traslado al Servicio Médico Forense.