Tragedia en la 45 norte

Un motociclista de 23 años perdió la vida en el Hospital General de Zona número 3 del IMSS, luego de estrellarse contra un autobús cuyo conductor presuntamente le cortó la circulación al realizar una vuelta en “U” sobre la carretera federal 45 norte, a la altura de la comunidad de Margaritas, en Jesús María.

El accidente ocurrió la noche del viernes, a la altura del kilómetro 15+800, donde Kevin Alexis N., de 23 años, circulaba a bordo de una motocicleta Bajaj negra, con placas de Aguascalientes.

De acuerdo con la información recabada, el joven se desplazaba por dicha carretera cuando un autobús International blanco, conducido por Julián “N”., de 32 años, realizó una maniobra de vuelta en “U”, atravesándose en su trayectoria.

El motociclista no logró evitar el impacto y terminó chocando contra la pesada unidad, por lo que sufrió lesiones de extrema gravedad.

Tras el reporte al 911, elementos de la Policía Estatal de Carreteras y paramédicos del ISSEA acudieron al sitio para atender la emergencia.

Socorristas de la ambulancia ECO-334 trasladaron al joven en código rojo al Hospital General de Zona número 3 del IMSS. Sin embargo, pese a recibir atención médica, perdió la vida en el nosocomio.

El conductor del autobús fue asegurado en el lugar, mientras que elementos de la Guardia Nacional quedaron a cargo del accidente.