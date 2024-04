Un joven falleció instantáneamente cuando la camioneta que conducía a alta velocidad chocó contra la barda perimetral de una finca en el poblado Ojo Zarco, municipio de Pabellón de Arteaga. El accidente ocurrió aproximadamente a las 19:55 horas del martes, en el kilómetro 1+500 de la carretera estatal No. 11, en el tramo La Loma-Ojo Zarco.

Al lugar del siniestro acudieron los Bomberos Municipales de Pabellón de Arteaga, personal de Protección Civil Municipal, las ambulancias ECO-333 y ECO-443 del ISSEA, además de policías estatales, agentes del Grupo Homicidios de la PDI, personal de la Dirección de Investigación Pericial y el agente del Ministerio Público de Hospitales de la FGE.

El fallecido fue identificado como Felipe de Jesús, de 20 años. Su cuerpo quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la camioneta GMC Sierra, color gris y con placas de circulación CJD-8497 del estado de Florida, Estados Unidos, la cual sufrió daños totales.

En el mismo accidente, otros dos jóvenes, de edades comprendidas entre los 18 y 22 años, resultaron gravemente heridos. Los jóvenes, que no fueron identificados, fueron trasladados en estado crítico a los hospitales General de Pabellón de Arteaga y General de Rincón de Romos, respectivamente.

Se determinó que la camioneta GMC Sierra, conducida por Felipe de Jesús, circulaba a exceso de velocidad por la carretera estatal No. 11. Al llegar al kilómetro 1+500, el conductor perdió el control del vehículo, impactándose violentamente contra la barda perimetral de una fábrica, con los trágicos resultados mencionados.