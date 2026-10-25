La ciudad de Aguascalientes podría enfrentar un colapso de movilidad en uno o dos años si no se invierte en infraestructura vial, advirtió César Adrián Jaime Valdivia, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

En ese sentido, llamó a la ciudadanía a tener paciencia ante las obras públicas que actualmente se realizan en vialidades como la carretera 45 Norte y la avenida Luis Donaldo Colosio, así como a destinar más tiempo a sus traslados y buscar rutas alternas para evitar mayores retrasos.

El dirigente empresarial señaló que el crecimiento acelerado de la ciudad y el aumento del tránsito hacen necesaria la ejecución de obras, aunque durante su construcción generen congestionamientos y complicaciones para los automovilistas.

“Si no se hace esta inversión en infraestructura, el día de mañana vamos a estar colapsados”, advirtió.

Reconoció que las intervenciones complican temporalmente la circulación, por lo que pidió a los conductores anticipar sus recorridos y considerar que deberán invertir más tiempo para llegar a sus destinos. Estimó que algunas de estas afectaciones podrían superarse en un plazo de dos a tres meses, una vez concluidas las obras y restablecida la circulación.

Jaime Valdivia señaló que Aguascalientes supera el millón y medio de habitantes y enfrenta una creciente demanda de infraestructura, mientras que casi un millón 200 mil personas se desplazan por la zona metropolitana.

Advirtió que posponer las inversiones podría agravar los problemas de movilidad y el deterioro de las vialidades.

“Sí se tiene que hacer, sí es temporal la molestia, pero si no se hace hoy, el próximo año o en los próximos dos años vamos a estar sufriendo bastante este retraso en deterioro”, expresó.

El presidente de la CMIC sostuvo que la infraestructura es necesaria para responder al crecimiento de la ciudad y evitar mayores complicaciones en el futuro. Asimismo, manifestó la disposición del sector constructor para colaborar con los tres niveles de gobierno en la planeación y el desarrollo de obras, así como en la atención de vialidades que soportan un tránsito mayor al previsto y presentan un desgaste más rápido.