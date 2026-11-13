Fernanda Torres Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Emociona hasta las lágrimas a actores de ‘Los Juegos del Hambre’ el cariño de los fans en la premier realizada en CDMX.

Joseph Zada y Mckenna Grace, protagonistas de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, se conmovieron hasta las lágrimas con el recibimiento del público mexicano la tarde de este jueves en un cine capitalino.

Los actores arribaron a un centro comercial del sur de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la premier de la película, que llegará a los cines el próximo jueves.

Aunque una intensa lluvia azotó la zona, los fanáticos de la franquicia aguantaron hasta el último minuto las complicaciones climáticas para recibir a los protagonistas.

«Estoy tan conmovida, nunca he experimentado algo como esto. Muchas gracias por estar aquí, por aguantar tanto tiempo bajo la lluvia. Esto significa tanto para mí, no puedo creer que sea la vida real», dijo Grace.

Se trata de la sexta entrega de la franquicia basada en las novelas de Suzanne Collins. La historia se sitúa 24 años antes de los acontecimientos de la primera película y 40 años después de Balada de Pájaros Cantores y Serpientes.

Durante esta edición de los juegos, el Capitolio impone una regla todavía más cruel: cada distrito deberá enviar a 48 jóvenes, el doble de lo habitual, a competir en una lucha a muerte.

Zada interpreta a Haymitch Abernathy, quien deberá enfrentarse a la arena junto a otros tributos, entre ellos Maysilee Donner, interpretada por Grace.

«Mi consejo es que traigan pañuelos desechables. Espero de todo corazón que la disfruten y, aunque esta es una historia triste, recordemos que también es una historia sobre la esperanza», apuntó Zada.

Ya con el cielo más despejado, los protagonistas permanecieron cerca de dos horas en la alfombra morada, donde se dieron tiempo para firmar fotografías, pósters de la película y cientos de libros que los fanáticos les acercaban.

Entre gritos, aplausos y muestras de cariño, Zada y Grace atendieron a sus seguidores, se tomaron selfies y agradecieron una y otra vez el recibimiento que les brindaron en su visita a México.

Franquicia que cambia vidas

Desde su llegada a los cines en 2012, Los Juegos del Hambre se convirtió en uno de los fenómenos cinematográficos más importantes de su generación.

Su éxito también impulsó las carreras de sus protagonistas, especialmente Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes alcanzaron reconocimiento internacional gracias a sus interpretaciones de Katniss Everdeen y Peeta Mellark, respectivamente.

Por ello, Zada espera que algo similar ocurra con sus propias carreras y que sus personajes permanezcan en la memoria del público durante varias generaciones.

«No quiero esperar nada porque eso me pone muy nervioso. Pero ha sido una película muy bien recibida por la gente que la ha visto y espero que eso continúe y que sea un factor importante en nuestras carreras», compartió el actor en entrevista a su paso por la alfombra.

De raíces mexicanas

Mckenna Grace, de 20 años, contó que se siente orgullosa de sus raíces mexicanas por parte de su abuela.

«Tengo algunos lazos familiares en Laredo, mi abuela emigró de México a los Estados Unidos. Pasé algún tiempo ahí cuando era niña. No hablo español, pero conozco algunas canciones. Así que es increíble estar aquí», señaló.