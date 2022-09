El secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González Martínez, aseveró que el despido de trabajadores en la industria automotriz se traduce de inmediato en una migración hacia otras empresas del mismo sector, porque la oferta de empleo continúa a la alza en una diversidad de compañías.

Aguascalientes no tiene problemas con la disponibilidad de vacantes, los contratiempos que persisten se relacionan con la insuficiencia de insumos y determinados componentes electrónicos para la industria automotriz, y por esa razón Nissan seguirá con la estrategia de los paros técnicos para contener los impactos económicos.

Agregó que la ensambladora automotriz mantiene su compromiso de conservar su plantilla de trabajadores, pero los paros técnicos ya afectan los salarios de los colaboradores al no recibirlos al 100%.

El titular de la Sedec detalló que no cuenta con la cifra de despidos en la industria automotriz, pero lo más importante es que han podido ubicarse de modo inmediato en otro centro de trabajo. Y una prueba de la disponibilidad de trabajo se observó durante la última feria del empleo que ofreció 2 mil plazas laborales.

Manuel Alejandro González Martínez precisó que en el pasado mes de agosto se generaron mil empleos nuevos en el estado de Aguascalientes, donde la meta anual es de 12 mil puestos de trabajo y para este 2022 se calcula que la cifra oscilará entre los 10 mil y 11 mil trabajos.

Comentó que en el ejercicio 2021 se generaron alrededor de 14 mil puestos laborales, es decir se recuperaron empleos perdidos durante el año anterior a causa de la pandemia sanitaria.

Por último, el titular de la Sedec indicó que las empresas establecidas en Aguascalientes mantienen un ritmo constante en la producción de sus sectores, de acuerdo a la suficiencia de sus insumos, las cuales están conscientes que la actual problemática es temporal y que en un momento se recuperara el suministro y deberán estar listos con el personal capacitado para producir lo que requieren.