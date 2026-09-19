Claudia Salazar Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La colegialidad del Instituto Nacional Electoral (INE) está rota y eso se advierte cada vez más en las sesiones del Consejo General, donde un grupo toma decisiones sin que haya diálogo previo entre los consejeros, alertó Marco Antonio Baños, representante de Somos.

Dijo que la presidencia de Guadalupe Taddei ha suspendido la mesa de Consejeros, que había antes de las sesiones, y tampoco sostiene un diálogo previo con los partidos políticos.

«Lo que observé en estos días es que el Instituto Nacional Electoral tiene absolutamente roto el trabajo colectivo que deben desarrollar las consejerías», expuso.

En entrevista, citó como ejemplos la forma en que se propuso el Presupuesto del Instituto, acuerdos que se alcanzaban en las comisiones y luego se modifican en el Consejo General, y la reciente renuncia de la Secretaria Ejecutiva, Claudia Espino.

Además, resaltó que la presidenta del INE ha optado por formar un grupo afín para «mayoritear» en los asuntos trascendentales, sin tener que dialogar.

«Mi conclusión es que está roto el trabajo colectivo, el trabajo colegiado del Consejo General, y está claro también que está roto el diálogo con los partidos políticos», sostuvo Baños, ex consejero electoral.

Como ejemplo, dijo que hay consejeros electorales que reportan que los asuntos del orden del día en las sesiones del Consejo no fueron abordados con ellos, por lo que no sabían en qué términos venía la discusión en el pleno.

«Por ejemplo, cuando se discutió el presupuesto, pues, no les compartieron la información completa de cómo se hicieron diversos cálculos», comentó.

Otro detalle que es muy recurrente, dijo, es que se procesan temas en las comisiones del INE, pero luego la mayoría de los consejeros electorales los modifican en el pleno.

Destacó que esto pasó con los acuerdos del INE sobre las llamadas «boletas planchadas», que no serán anuladas automáticamente antes del conteo de votos, y respecto de la negativa de la mayoría para cruzar la información de observadores electorales con la base de datos de los Servidores de la Nación.

«Esos temas se habían discutido en comisiones; ciertamente, había habido un empate de votos de los consejeros, pero luego, con una mayoría que ya tiene muy armada Guadalupe Taddei, está modificando esos asuntos», explicó Baños.

Destacó que la renuncia de Espino también evidencia que el tema no se procesó previamente, como tampoco la situación que se está dando, de exigir la renuncia a todos los miembros de su equipo de asesores.

«Y con los partidos políticos, yo lo que veo es que hay un diálogo completamente roto, no hay vocación de dialogar con los partidos políticos por parte de la presidenta del Instituto, y usted puede apreciar cómo ella continúa, ejerciendo esta facultad extraña que le dio el morenismo, de que puede poner a los directores de las áreas técnicas a su libre albedrío», remarcó.

Consideró que un tema que marca el estilo de Taddei es que ya no existe la mesa de consejeros, que se reunían para procesar a fondo cada tema antes de la sesión del Consejo General.

Recordó que en el tiempo en que coincidió en las presidencias de Leonardo Valdés y de Lorenzo Córdova nunca se suspendieron las mesas de consejeros.

«Ahora, por lo que se sabe, pues, difícilmente tienen los consejeros reuniones previas a las sesiones del consejo general.

«Ese es otro tema que también indica claramente cómo está rota la colegialidad y cómo, además, se ha establecido una mayoría que no discute los temas, simplemente impone sus votos en la mesa del consejo. Es una mayoría afín a Taddei», mencionó el ahora representante de Somos.

Subrayó que hasta en el grupo de consejeros que ha sido señalado cercano a Morena hay divisiones, especialmente a raíz de la llegada de tres nuevos consejeros.

Baños comentó que una de las consejeras que se ha distanciado del grupo de Taddei es Rita Bell López, que en un principio votaba sistemáticamente las propuestas de la presidenta del INE, pero ahora se advierte que hay diferencias entre ellas, porque en ocasiones no acompaña sus puntos.

Agregó que la consejera Carla Humphrey mantiene distancia de la presidenta del INE, con posiciones más reflexivas y propositivas, por lo que no siempre apoya al grupo de Taddei.

Todo este ambiente, con las decisiones que se toman por un solo grupo, mencionó Baños, a la larga permea hacia la estructura ejecutiva del INE.

Citó que hubo exclusión del consejero Arturo Castillo de las presidencias del INE, luego de haber sido crítico de las decisiones que se toman, como no haber aprobado aún los lineamientos para evitar actos anticipados de campaña.

Mientras a Castillo se le negó una presidencia de comisión, los más allegados a Taddei encabezan los grupos de trabajo más importantes, destacó Baños.

Tal es el caso de la Comisión de Fiscalización, cuya presidencia quedó en manos del consejero Jorge Montaño, o la comisión operativa del proceso electoral 2026-2027, que va a Blanca Cruz, que es una de las nuevas consejeras y que está completamente integrada en el grupo de Taddei.

«Todo esto puede tener impactos graves en las orientaciones que se den al cuerpo profesional del Instituto para el proceso», remarcó Marco Antonio Baños.