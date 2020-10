Patricia Miranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Laborar y vacacionar: dos conceptos que parecían estar separados por kilómetros de distancia y que, en tiempos de pandemia, algunos viajeros han aprendido a conjugar al advertir que tanto el trabajo remoto como las clases en línea seguirán siendo una constante.

Lo anterior ha propiciado que tendencias como la del “workcation” -que reúne el trabajo (work) y las vacaciones (vacation) en un mismo viaje- esté cobrando fuerza. Tanta, que la golpeada industria del turismo la ha retomando como una de las estrategias para darle pelea al Covid.

De hecho, cada vez son más los resorts en México y el mundo que ofrecen facilidades técnicas y apoyo empresarial a quienes tienen la oportunidad de trasladar sus actividades cotidianas a idílicos escenarios.

La intención es que, tras las juntas y lecciones a distancia, adultos y niños realicen actividades recreativas como suelen hacerlo cuando vacacionan.

Resorts en Riviera Nayarit, en la Península de Baja California, en la Riviera Maya, así como en Ciudades Patrimonio y Pueblos Mágicos han agregado a su catálogo, tentadores programas que prometen poder trabajar y estudiar desde un edén y complementar la travesía con dinámicas que los ayuden a ejercitar el cuerpo y alimentar el espíritu.

Y por otro lado están los sitios que apoyan a quienes desean practicar Turismo Offline, desconectándose de las redes y los agobios del trabajo, con el fin de conectarse con el entorno y regresar a las labores con nuevos bríos.

Para saber

Quizá, durante tus travesías, cada vez escuches más sobre la práctica de estos anglicismos.

– JOMO (Joy of Missing Out). Tendencia que alienta a disfrutar al máximo lo que cada quien decida hacer en cualquier momento, sin estar pendiente de lo que hagan los demás. Se dice, surge como respuesta al FOMO.

– FOMO (Fear of Missing Out). Es el miedo a perderse de algo o quedar fuera de…

– “After home-schooling”. Actividades que resorts ofrecen para complementar la formación de quienes están estudiando en casa.

– Turismo Offline. Tiene que ver con tomar un respiro digital. Dejar de estar pendiente de las redes sociales, del correo del trabajo, de los grupos de Whats App. Desconectarse para conectar con el entorno.