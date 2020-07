La Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, por acuerdo de su Asamblea General Ordinaria, seguirá trabajando fuertemente para cumplir con los requerimientos de la Comisión Binacional México-Estados Unidos y recuperar la certificación del estatus de exportación de los bovinos aguascalentenses hacia la Unión Americana.

Juan Pablo Franco Díaz, presidente de la UGRA, aseveró que el trabajo se centrará fuertemente cada día en mejorar la movilización de los animales y aquí se encuentra involucrado el esquema del REMMO para que todo se haga electrónico y haya certeza del ganado que transita por esta entidad y su destino final.

“Este trabajo deberá desarrollarse de modo gradual y con paso firme. Debe tenerse claro que el territorio de Aguascalientes es más comercializador porque transita por aquí mucho ganado, y en lo que compete a los animales locales ya se encuentran aretados y ya pueden aplicar el sistema de movilización electrónico, el problema que se debe controlar está en el ganado de engorda que proviene de otras entidades”.

Para recuperar el estatus se ha puesto un tiempo de cinco años para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Binacional, sostuvo.

En la medida en que dentro de Aguascalientes se exija a cabalidad el cumplimiento permanente del REMMO electrónico, se forzará a cualquier otro ganadero foráneo a cumplir con la normatividad si desea comercializar en esta entidad.

De igual manera debe trabajarse para garantizar las campañas sanitarias para mantener en erradicación enfermedades como la tuberculosis y la brucelosis en el ganado bovino, y para ello deben estar perfectamente divididas las Zonas A y B, que no entre ganado de la segunda a la primera, para garantizar la sanidad de los animales.

“De ahí la relevancia de la guía electrónica de movilización para que no pase ganado de la zona B a la zona A. Hay dos municipios totalmente zona A como Calvillo y San José de Gracia, se requiere mover las líneas de comercialización para que no se mezclen con las áreas productoras de ganado”, indicó finalmente.

