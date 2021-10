Estephany de la Cruz Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- Lizbeth labora en una empresa de materiales para la construcción, y en una semana trabaja hasta ocho horas más de las que marca su horario laboral, debido a que debe terminar actividades con urgencia.

«Se supone que salgo a las seis, pero a veces poquito antes de la hora resulta que tengo que terminar algo de mi área, administración, porque se atrasaron mis otros compañeros y como todo urge, pues me quedo a hacerlo», compartió.

«En ocasiones me quedo hasta dos horas más, a veces una. Yo creo que son como ocho en toda la semana y no me las pagan».

En sólo dos años creció 24 por ciento en Jalisco el número de trabajadores que, como Lizbeth, «se ponen la camiseta» y laboran más de las 48 horas a la semana previstas en la Ley Federal del Trabajo.

Entre abril y junio de este año, 495 mil 160 empleados trabajaron más de 48 horas semanales en la entidad, contra los 399 mil 746 registrados en el mismo periodo del 2019, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN), del Inegi.

Además, la proporción de empleados que laboran de más pasó del 14.5 por ciento del total de trabajadores en el segundo trimestre del 2019, al 18.1 por ciento en el mismo periodo de este año.

«En un mercado laboral desbaratado (por la crisis de Covid-19), pues la consecuencia es ésta (…), una precarización en términos de que es necesario trabajar más para poder comprar o cubrir los gastos», indicó Israel Macías López, profesor investigador en la Escuela de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Panamericana (UP) en Guadalajara, consultado sobre el tema.

«Nadie termina trabajando más de 40 horas por gusto, termina siendo una decisión para poder completar el ingreso».

Además, de acuerdo con el Inegi, el 38.9 por ciento de los trabajadores que laboran más de 48 horas semanales ganan entre uno y dos salarios mínimos, es decir, de 4 mil 251 a 8 mil 502 pesos al mes.

El 26.2 por ciento gana más de dos y hasta tres salarios mínimos, o hasta 12 mil 750 pesos al mes, y sólo el 14.7 por ciento gana más de tres y hasta cinco salarios mínimos, lo representa hasta 21 mil 255 pesos mensuales. Del resto se desconoce.

La Ley Federal del Trabajo establece como jornada máxima de trabajo 8 horas diarias y hasta por seis días a la semana, es decir, 48 horas semanales. Las horas extraordinarias están permitidas, aunque con restricciones.