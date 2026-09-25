Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes laboran bajo protesta y se sumaron al movimiento que se desarrolla a nivel nacional mediante una manifestación realizada afuera de las instalaciones de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, donde exigieron atención a diversas demandas laborales y condiciones adecuadas para prestar los servicios médicos.

Los trabajadores señalaron que entre sus principales exigencias se encuentran un aumento salarial digno, la cobertura de las plazas vacantes en las diferentes categorías, así como el suministro suficiente de medicamentos, insumos y equipo médico.

Explicaron que la falta de personal representa uno de los principales problemas que enfrentan cotidianamente, debido a que las plantillas no se encuentran completas y esto genera una mayor carga de trabajo para quienes permanecen en sus puestos. Estimaron que, en términos generales, la falta de personal alcanza al menos el 50% en algunas áreas.

Indicaron que a las carencias de personal se suman la falta de equipo médico y las condiciones deficientes de parte del mobiliario utilizado diariamente para atender a los derechohabientes. También denunciaron la falta de medicamentos e insumos para realizar sus actividades.

Durante la manifestación también se expresaron inconformidades hacia la representación sindical de Aguascalientes. Los trabajadores señalaron que el sindicato debe asumir un papel más activo en la defensa de sus demandas, debido a que sus dirigentes fueron elegidos por los propios empleados para representarlos ante las autoridades. Aseguraron que más del 70% de la plantilla laboral comparte las inconformidades.