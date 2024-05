En una velada donde la nostalgia y el rock clásico se fusionaron, la banda Toto se presentó en el Foro de las Estrellas de la Feria Nacional de San Marcos 2024, ante un público que llenó por completo el recinto. El ambiente se saturó de emoción y recuerdos con cada nota, demostrando que la música de Toto sigue resonando fuerte en los corazones de sus fans.

La banda, conocida por sus éxitos que han marcado épocas, eligió un setlist que no solo remontó a los asistentes a sus días de juventud, sino que mostró la versatilidad musical que los ha caracterizado a lo largo de su carrera. Comenzaron con “Girl Goodbye”, seguido de “Hold the Line” y “99”, preparando el escenario para una noche memorable.

Además de las canciones que abrieron el concierto, temas como «Rosanna», «I’ll Be Over You» y el icónico «Africa», que cerró con broche de oro, fueron parte de las joyas musicales que los asistentes tuvieron el placer de disfrutar. La ejecución de “Africa” fue especialmente emotiva, con el público cantando cada verso, creando un coro monumental que retumbó en todo el foro.

No menos icónico fue el estilo de la banda. Vestidos al puro estilo rockero clásico, los miembros de Toto aparecieron en escena con sombreros, chalecos negros, collares y lentes de sol, un look que complementó a la perfección la atmósfera del evento. El carisma del grupo no solo se reflejó en su música, sino también en su interacción con el público, destacando un momento en el que expresaron su felicidad por estar de nuevo en México, palabras que fueron recibidas con ovaciones.

Este concierto de Toto no solo confirmó el lugar especial que ocupa la banda en el panorama musical, sino también reafirmó la capacidad de su música para congregar a multitudes y trascender generaciones. La noche en el Foro de las Estrellas fue un claro recordatorio de que, sin importar el paso del tiempo, algunos clásicos nunca dejan de brillar.