Diego Martínez Agencia Reforma

CDMX.- Cuando todas las peticiones de Juan Toscano estaban listas, la estrella de los Warriors se bajó del avión.

Omar Quintero, entrenador de la Selección Mexicana de basquetbol, aseguró que los 12 Guerreros estaban listos para recibir a Toscano, pues sus demandas habían sido aprobadas, pero el jugador abruptamente decidió no unirse al grupo que peleará a fin de mes el boleto a Tokio 2020 en el Repechaje de FIBA que se celebrará en Croacia.

“El cuerpo técnico, junto con Ademeba, nos pusimos en comunicación con Juan, su representante y el gerente de los Warriors, y todo lo que se pidió se le estaba cumpliendo. El seguro de la NBA está tramitado, de hecho la Liga nos pidió paciencia, porque éramos nosotros los que estábamos empujando cada vez más fuerte para que ya estuviera.

“Todo se le concedió. Lo estábamos esperando para el 19 o 20 (de junio) y de la noche a la mañana nos dicen que ya no viene. Por nuestra parte no quedó. Todo lo que pidió se le iba a cumplir”, apuntó Quintero en conferencia desde la concentración del Tri en Grecia.

Moisés Cohen, agente de Toscano, dio a conocer el miércoles que Ademeba no había cumplido con las peticiones: cuarto de hotel individual, boletos de avión de primera clase y el seguro, algo que refutó Quintero, quien tenía contacto directo con el jugador y hasta agradeció a los Warriors, pues ya tenían los documentos del seguro y hasta la franquicia tenía contemplado enviar un entrenador para apoyar a Toscano, cuyos gastos serían pagados por Golden State.

“Quiero agradecer al gerente de los Warriors pues se portaron de maravilla, de hecho iban a mandar a un coach asistente que iba a trabajar con Juan en algunos periodos donde se iban a hacer cargo al ciento por ciento de él (Toscano)”, dijo.

Por lo pronto, Omar dijo que las puertas de la Selección estarán abiertas para Toscano, quien no había tenido peticiones de esta naturaleza en concentraciones anteriores.