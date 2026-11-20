El límite al incremento de las rentas habitacionales en Aguascalientes, establecido mediante una reforma al Código Civil del Estado, podría modificar las condiciones del mercado inmobiliario y generar incertidumbre entre quienes invierten en propiedades destinadas al arrendamiento, señaló Ricardo Dávila, representante del sector inmobiliario ante el Consejo Estatal Empresarial.

Explicó que la disposición, vigente desde el pasado 3 de noviembre, establece que los aumentos en las rentas de vivienda no podrán superar la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cuando se trate de la renovación de contratos existentes.

Sin embargo, aclaró que la reforma no establece un control generalizado sobre los precios de las viviendas en renta, sino que limita los incrementos aplicables cuando un inquilino desea renovar su contrato.

De acuerdo con el artículo 2320 B del Código Civil estatal, los propietarios no podrán imponer aumentos superiores a la inflación en estas renovaciones, con lo que se pretende evitar incrementos desproporcionados ante la creciente demanda de vivienda.

Dávila precisó que los contratos celebrados con nuevos arrendatarios podrán negociarse conforme a las condiciones del mercado, sin que exista la obligación de conservar el precio establecido en un contrato anterior.

El representante empresarial explicó que la reforma también contempla que los incrementos se establezcan en pesos mexicanos, sin recurrir a referencias en dólares o euros, y recomendó formalizar los contratos con condiciones claras para ambas partes.

Indicó que el propósito de la modificación legal es proteger a los arrendatarios frente a aumentos elevados que pudieran obligarlos a abandonar sus viviendas, particularmente en zonas donde la llegada de nuevos habitantes ha incrementado la demanda.