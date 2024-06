Más de tres toneladas de alimento para ganado fueron consumidas durante un incendio que se registró en una bodega ubicada en la carretera federal No. 71, La Providencia-Luis Moya, Zacatecas, a la altura del municipio de San Francisco de los Romo.

Un reporte a los servicios de emergencia indicó que en el rancho “Aviña”, situado en la carretera federal No. 71, se estaba registrando un fuerte incendio. Por ello, acudieron de inmediato bomberos municipales de Pabellón de Arteaga y personal de Protección Civil Municipal de San Francisco de los Romo.

Al llegar al lugar, se percataron de que el incendio se había originado en una bodega donde se almacenaban pacas de rastrojo y varios trabajadores trataban de apagar el fuego con sus propios medios.

De inmediato iniciaron las labores para sofocar las llamas, lo cual lograron en pocos minutos, aunque no se pudo evitar que el fuego consumiera poco más de tres toneladas de alimento para ganado. Cabe destacar que se desconocen las causas que provocaron el incendio.