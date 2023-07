Charlene Domínguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Si eres beneficiario de una cuenta de Afore de un familiar fallecido, no te olvides de ella, ya que el IMSS puede adjudicarse los recursos de las cuentas inactivas o «abandonadas» de las Administradoras para el retiro.

Esto es posible gracias a una modificación que hubo con la reforma de pensiones de 2020 relacionada con la imprescriptibilidad de derechos, dijo Luis Felipe Briseño, director de Relaciones Institucionales de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

En el artículo 302 de la Ley del Seguro Social se estableció que el derecho del trabajador pensionado o de sus beneficiarios a recibir los recursos es imprescriptible; pero también que el IMSS va poder disponer de esos recursos a los 10 años de que sean exigibles, sin necesidad de resolución judicial.

«Es ridículo a mi punto de vista porque esta reforma no establece a partir de cuándo se empiezan a computar los 10 años. La imprescriptibilidad de los recursos de ahorro para el retiro es que el Estado no puede quitártelos por el paso del tiempo, por ninguna cantidad de tiempo», reveló en la Segunda Semana de Educación Financiera 2023 organizado por la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE).

En algunos casos el IMSS ya está pidiendo los recursos de las cuentas de las Afores de los trabajadores fallecidos, sin embargo, con la reforma el Instituto tiene la puerta abierta para pedir los recursos de las cuentas individuales cuando él considere que pasaron 10 años de que fueron exigibles, abundó.

En otro tema de Afores, Briseño dijo que las Afores llevan a cabo defensas jurídicas en contra del tope en el cobro de comisiones que impuso la reforma de pensiones de 2020 porque no están conformes.