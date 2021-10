El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios en la entidad, Mario Álvarez Michaus, aseguró que el sector al que representa registra una recuperación luego de las pérdidas que representaron el año pasado a causa de la pandemia. Esto, sobre todo en la parte habitacional, seguido de la comercial e industrial.

CASAS Y DEPARTAMENTOS. El representante de la AMPI afirmó que actualmente hay una buena dinámica y se ha observado un avance después de los peores meses de la pandemia que se tuvieron el año pasado. Resaltó que en el tema habitacional se ha visto un mayor crecimiento y se ha mantenido bien, por lo que incluso muchos han visto en esta temporada en las rentas la oportunidad para tener un ingreso adicional.

NAVES, LOCALES Y OFICINAS. Asimismo, dijo que en la parte comercial e industrial ha comenzado a retomar su crecimiento sostenido y paulatinamente vuelve a los niveles normales, luego de que el año pasado muchos negocios tuvieron que pedir un tiempo de gracia o cerrar cortinas, lo cual fue un duro golpe no sólo para los empresarios, sino también para los dueños de propiedades, “porque al final la propiedad no te trabaja, volverla a rentar no es fácil y sobre todo cuando tu inmueble necesita ciertas adecuaciones que no cualquier emprendedor lo puede hacer”.

TENDENCIA. Álvarez Michaus destacó que también a últimas fechas es más frecuente ver en las nuevas colonias y desarrollos habitacionales una serie de pequeñas plazas comerciales, un novedoso esquema que integra locales donde se prestan distintos servicios para las familias, lo cual hace que la gente no tenga que trasladarse grandes distancias. “Es promisorio para todos, hay que apostarle a la economía local y esta es una buena alternativa”.

NEGOCIO REDONDO

“Año con año la renta tiene que alcanzar al interés. Ese es un ingreso el cual se tiene que empatar y que quien va a invertir tenga la conciencia de que lo va a hacer a mediano plazo o a largo plazo para que le sea un negocio rentable. La segunda es la plusvalía, que es el incremento de valor en las propiedades y que cuando se venda, le va a retornar esos rendimientos por los cuales invirtió en un inicio”. Mario Álvarez Michaus, AMPI