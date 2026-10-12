RAÚL ALEJANDRO LUNA MARIN Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco: El hartazgo por abrir la llave y recibir agua sucia o maloliente, por pagar un servicio que no cumple con las condiciones sanitarias necesarias y por la falta de soluciones, llevó a miles de personas a tomar ayer las calles de la Ciudad.

En familia, en grupos de amigos o en pareja, conforme se acercaban las 11:00 horas, habitantes de distintas colonias y municipios del Área Metropolitana de Guadalajara se iban congregando en la Glorieta de la Minerva para exigir agua limpia.

Alrededor de las 11:30 horas, la movilización partió rumbo a Casa Jalisco por la lateral de Avenida López Mateos. El contingente se extendía a lo largo de varias cuadras. Familias, vecinos y colectivos caminaron juntos para exigirle a las autoridades resolver el problema.

Con pancartas, los manifestantes expresaron su molestia contra el Gobernador de MC, Pablo Lemus.

La marcha ciudadana se vio interrumpida por enfrentamientos entre policías estatales y grupos específicos de manifestantes, que comenzaron a atacar a los uniformados que resguardaban la residencia oficial del Ejecutivo. La mayoría de quienes participaban en la marcha se dispersó.

Tras los hechos de violencia, algunos colectivos exigieron la liberación de personas detenidas durante las protestas y denunciaron presuntas violaciones a los derechos humanos. Sus integrantes pidieron investigar la actuación de las autoridades y el uso de la fuerza pública.