Alejandro León y Samuel Luna Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Trabajadores sindicalizados del Municipio de Ecatepec bloquearon ayer por 10 horas ambos sentidos de la Autopista México-Pachuca, en los accesos de la caseta San Cristóbal.

«¡Que nos paguen!», era el grito que realizaban decenas de trabajadores, al exigir al Ayuntamiento el pago de prestaciones. Al mismo tiempo, en Las Américas se llevaba a cabo la toma de protesta de Fernando Vilchis como Alcalde reelecto de Ecatepec para el periodo 2022-2024.

La caseta fue tomada por Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México (Suteym) antes de las 9:00 horas.

Pidieron la reinstalación de compañeros despedidos de manera injustificada, así como el cese al acoso laboral.

«Empezó poquito antes de las 9:00. Se fueron metiendo de poquito a poquito en los carriles hasta que ya no pudimos pasar ni pa’ tras ni pa’ delante. Entonces, tuvimos que apagar la unidad.

«Fácil hasta las 5:00 o 6:00 de la tarde se van a quitar, porque no se ve que cedan. A ver cómo nos va con estos. Ya el pasaje que traía mejor se bajó y empezó a caminar», señaló Gerardo, chofer de camión de transporte público.

La fila de autos detenidos, con dirección a la Ciudad de México, se extiendió por más de dos kilómetros hacia atrás de la caseta, siendo ésta la más afectada.

Del otro lado, en dirección a Pachuca, la fila de vehículos era menor, debido a que el paso fue cerrado desde la Vía Morelos por vehículos de la Guardia Nacional.

Sin embargo, el tráfico estaba detenido en su totalidad desde la estatua conocida como El Vigilante.

Algunos transportistas y automovilistas optaron por dar la vuelta y regresar en sentido contrario, hacia la Vía Morelos.

«Escuché que no se van a mover hasta que no venga un representante del Gobierno a hablar con ellos y que los reinstalen (…) ya mejor me bajé y aproveché para lavar la unidad», dijo Luis, quien pasaba una franela a la combi que se dirigía hacia Tizayuca.

Para las 13:30 horas, los manifestantes habilitaron un carril para dejar pasar unos cuantos carros, pero tras 10 minutos volvieron a cerrar.

Así permanecieron hasta las 19:10 horas, cuando finalmente liberaron todos los carriles.

Consultado por este diario, el Ayuntamiento de Ecatepec enfatizó que no adeuda el pago de salarios a los trabajadores. Puntualizó que los manifestantes reclamaban el pago de prestaciones que en otros gobiernos municipales les han dado. Tales como pago de viajes, festejos como Día de la Madre o para hacer peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe.

