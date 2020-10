César Martínez y Oscar Uscanga Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Al menos 20 casetas de cobro en distintas autopistas del país fueron tomadas ayer por grupos de manifestantes, sin que elementos de la Guardia Nacional o agentes de corporaciones privadas lo impidieran.

Incluso, en la caseta de Tlalpan, de la Autopista México-Cuernavaca, tres distintos grupos se alternaron para extorsionar a los automovilistas, obligándolos a entregar 50 pesos por cada vehículo.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), la entidad más golpeada por esta actividad fue Sonora con seis tomas en localidades como Guaymas y Hermosillo; seguida de Sinaloa con cinco, en vías como el Libramiento de Culiacán y la vía Mazatlán-Culiacán.

No obstante, debido a la circulación de automovilistas, la autopista México-Cuernavaca sigue siendo una de las más afectadas con este problema.

Solo ayer, manifestantes controlaban las casetas de Alpuyeca y Tepoztlán, además de otras cuatro en Morelos, así como la caseta de Tlalpan, en la CDMX.

En el Edomex había tomas en Tepotzotlán, en la México-Querétaro, y en la vía Peñón-Texcoco.

Los registros oficiales dan cuenta de la presencia de manifestantes, pobladores, activistas y operadores de autobuses turísticos entre las 6:00 y las 19:00 horas del día.

En la caseta de Tlalpan, los grupos se alteraron para hacerse del control de los puntos de peaje.

Jóvenes normalistas de Ayotzinapa tomaron la caseta hacia las 10:20 horas y permanecieron ahí hasta las 14:00 horas, mientras operadores de camiones de turismo de Morelos esperaron su turno.

“Ya le tocaba a los de turismo”, comentó un normalista, con el rostro cubierto, mientras su grupo analizaba si retirarse o esperar para volver a tomar la caseta.

En cuanto tuvieron el control de la caseta, los choferes de turismo obligaron a automovilistas a aportar para su causa durante cerca de una hora.

Más tarde, a las 17:40 horas, la caseta de cobro fue tomada por un tercer grupo de personas que dijeron pertenecer al grupo de Kenya Hernández, el mismo que estuvo involucrado en una balacera el 1 de octubre en la caseta México-Pirámides.

En un video difundido ayer por Grupo REFORMA, se aprecia cómo un grupo de extorsionadores rodeó a un automovilista que se negaba a darles su aportación el pasado viernes en Encarnación de Díaz, Jalisco.

Una fuente explicó a Grupo REFORMA que esa modalidad de cobro también la utilizan en el Estado de México, sobre todo en la vía México-Querétaro.

Ofrece AMLO que en tres semanas se acabaría el problema

A pesar de que el 21 de septiembre el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ese delito se iba a acabar, el problema persiste.

“Ya no se permite y estamos en un plan para ir recuperando todas las casetas. Eso ya se terminó.

“Porque si a unos sí se les pide que cumplan con la ley a otros no, entonces no va a haber Estado de derecho”, aseguró ese día.