Abel Barajas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- En una inusual protesta, miles de empleados de diferentes oficinas del Poder Judicial de la Federación exigieron al Gobierno no tocar los fideicomisos institucionales que, alegaron, afecta a trabajadores y ex trabajadores.

Ante la pretensión de la mayoría oficial legislativa encabezada por Morena de disminuir recursos al Poder Judicial y desaparecer 13 de 14 fideicomisos que acumulan 15 mil millones de pesos que pretenden trasladar a la Tesorería de la Federación, los trabajadores sindicalizados colocaron mantas, abandonaron labores y en el caso de la CDMX bloquearon avenidas aledañas a oficinas judiciales.

En la capital del País el caos vehicular duró varias horas en distintos puntos.

Las manifestaciones de ayer se registraron en al menos 21 estados del País. Los bloqueos en la capital colapsaron avenidas como Insurgentes, Revolución y Periférico Sur. Además los trabajadores del Palacio de Justicia de San Lázaro marcharon para manifestarse afuera de la Cámara de Diputados.

El Magistrado Fernando Rangel Ramírez y los jueces Virginia Gutiérrez Cisneros, Esperanza Arias Vázquez, Ruby Celia Castellanos Barradas, Daniel Niño Jiménez y Marcela Castro Núñez, coordinadores de los tribunales colegiados civiles, informaron por escrito que este lunes no correrán los términos legales en ninguno de los procedimientos.

«No son privilegios, son nuestros derechos». «El PJF no es el enemigo del pueblo». «Exigimos cese a la intromisión del PJF porque afecta la procuración de justicia», fueron algunas de las consignas lanzadas en las mantas y gritos de reclamo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha considerado que los fideicomisos son usados para cubrir privilegios de Ministros y jueces. El Poder Judicial defiende que esos fondos son utilizados para el pago de pensiones y prestaciones laborales de jueces y empleados.

La fracción de Morena en la Cámara de Diputados pretende votar hoy una iniciativa que desaparecería los fideicomisos conforme la exigencia presidencial.

Para hoy martes, los trabajadores del Poder Judicial fueron convocados a manifestarse en la Cámara de Diputados, y presionar a los legisladores para que no aprueben la iniciativa.

Ayer, en una de las protestas, los inconformes quemaron una piñata con la figura de AMLO; una acción similar ocurrió el pasado 18 de marzo en una manifestación de Morena en el Zócalo donde la piñata quemada simbolizaba a la titular de la Corte, Norma Piña.

El Poder Judicial de la Federación condenó ayer en un comunicado las «expresiones y el discurso de odio» que se presentaron en algunas protestas de los trabajadores, como la quema de la piñata con la figura presidencial.