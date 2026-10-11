Nora Cardona fue electa presidenta del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCE). La jornada, realizada en la sede del Colegio de Arquitectos del Estado de Aguascalientes, permitió definir a la nueva directiva tras la conclusión de los tres años de gestión de Irma Patricia Muñoz de León.

El proceso electoral, conducido por la Comisión Electoral del Comité de Transparencia del organismo, contó con la asistencia de 27 de los 28 asociados habilitados para votar. La contienda incluyó a tres candidatos y requirió una segunda vuelta, al no alcanzarse en la primera ronda la mayoría absoluta de 14 sufragios. En el escrutinio de la segunda vuelta, Cardona obtuvo la mayoría necesaria para superar por un estrecho margen al candidato Raúl Chávez Díaz.

Junto con Nora Cardona, la mesa directiva entrante quedó integrada por Mayra Paola Martínez, en la secretaría, y Saúl Muñoz, en la tesorería. El proceso contó con el respaldo del vicepresidente saliente, César Ventura, y de la Comisión Electoral, cuyos integrantes destacaron que la jornada fortaleció la cohesión interna y la certidumbre institucional del Consejo.

Al presentar su plataforma, la presidenta electa estableció tres objetivos estratégicos: fomentar la unidad mediante una gestión incluyente, impulsar la competitividad empresarial y fortalecer la representación pública. Su plan contempla promover la vinculación entre las empresas, la academia y el gobierno, así como participar en temas de seguridad, salud, micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), movilidad, sustentabilidad y democracia.

Integrantes del Consejo reafirmaron su compromiso de acompañar a la directiva entrante.