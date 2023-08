Benito Jiménez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina tomó el control del Centro de Reparaciones Navales de Pemex, en Ciudad Madero, Tamaulipas, alertaron los sindicalizados petroleros.

Desde el pasado 17 de julio, el vicealmirante Ricardo Carreón Navarro, director General de Construcciones Navales de la Secretaría de Marina-Armada de México, llegó a ese taller naval para anunciar que será nuevo el responsable de ese centro, acusó el sindicato petrolero en una carta dirigida ese mismo día a Pemex.

A partir del lunes, personal de la Marina llegó a esa unidad en diversos vehículos con equipo y personal para asumir el control de la planta, afirmaron petroleros a Grupo REFORMA.

«Ya tienen el control de las oficinas y de las bitácoras del Centro, como trabajadores, no saben los compañeros qué van a hacer, las actividades siguen con los itinerarios ya ordenados, pero no se les ha informado bien a los compañeros sobre la presencia de la Marina y su nuevo rol», dijo ayer un sindicalizado.

En el sitio laboran más de mil trabajadores, entre sindicalizados y transitorios de Pemex.

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), que lidera Ricardo Aldana, rechazó la llegada de militares a ese centro de más de 40 años de antigüedad y único autorizado para el mantenimiento de embarcaciones marítimas de la petrolera.

En el oficio SG-210/2023 firmado por Aldana y Eleuterio de la Rosa, Secretario de Organización y Estadística del gremio, reclamaron a Marcos Herrería, director corporativo de Administración y Servicios de Pemex sobre el cambio de mando de ese centro.

«A la fecha no existe acuerdo alguno con el STPRM y ninguna instrucción podrá ser girada a los trabajadores del régimen sindical por ningún miembro de la Secretaría de Marina ya que nuestra relación laboral es con Pemex bajo estricto apego a nuestro Contrato Colectivo de Trabajo», reprochó el sindicato en la misiva.

Según ese documento, la Marina pretende operar el Centro de Reparación Naval, mediante la aplicación de un comodato entre Pemex y la Marina.

Previo a la presencia del mando naval en ese taller naviero el 28 de febrero pasado, Pemex Logística solicitó a Iyadalid Martínez, subdirectora de Servicios Corporativos de Pemex, un avalúo del Centro de Reparación Naval.

Hasta ahora ni Pemex ni la Marina han informado sobre el tema de manera oficial.