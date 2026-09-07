Toma María León retos actorales y musicales

Jacqueline Ponce León/Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO .-María León continúa ampliando sus terrenos profesionales con nuevos retos como cantante, actriz y bailarina.

Bajo el lema de enseñar a bailar es enseñar a vivir, María León protagoniza con Adrián Uribe la película El Club del Pie Izquierdo, que llega a cines este jueves.

Juan Pablo (Uribe) es un oficinista que está en sus 40, vive harto y aburrido del tráfico de la Ciudad de México y de su rutina, por lo que se inscribirá a clases de reguetón con Paulina (León), una maestra estricta que le ayudará a encontrar una pasión para vivir.

«Saldrá una película que filmamos el año pasado. Es mi primera película como protagonista. Está muy divertida, es para toda la familia y hay pocas cosas para toda la familia. Me emociona mucho ser parte de algo que todo el mundo pueda ver, unirse, divertirse y dejar un mensaje bonito», aseguró León, en entrevista.

Mónica Huarte, Yuriria del Valle, Mauricio Isaac y Miguel Burra también forman parte del elenco de la película dirigida por Celso R. García.

Uno de los principales desafíos será su incursión en el teatro como «Ella» en Siete Veces Adiós, montaje creado por Alan Estrada, Jannette Chao, Vince Miranda y Salvador Suárez.

Anteriormente León fue parte de Hoy No Me Puedo Levantar (2013-2015), Chicago, El Musical (2019), Mentiras, El Musical (2023), Vaselina (2023-2024) y Jesucristo Superestrella (2024).

«Estoy rayadísima y feliz. Vengo de ensayo, todavía estoy muy sensible y emocionada. Son compañeros generosos y estoy feliz de poder hacer teatro porque es la primera vez que no hago un musical. Es un reto importante para mí, pero estoy lista para tomarlo», dijo.

La actriz formará parte de Siete Veces Adiós La Gira 2026, que recorrerá distintos estados de México a partir de septiembre, compartirá escena son Osvaldo Benavides, Michel Duval y Gustavo Egelhaaf.

También prepara el lanzamiento de su nuevo disco Era de Villana y su gira, con una presentación el 12 de noviembre en el Teatro Metropólitan.

Para completar el equipo que la acompañará durante esta aventura, León abrió una convocatoria nacional de casting dirigida a bailarines.

«Es un regreso al pop súper padre y con muchísima danza. Es una convocatoria de casting nacional para que los bailarines formen parte de esta gira. Alguien que ama la danza como yo también tiene que apoyarla. Es gente nueva y eso me tiene muy contenta, ilusionada y me inspira mucho», aseguró.

La audición será hoy, a las 9:00 horas en el CCT1, y estará comandada por Karina Celis (heels), Paulina Pulido (hip hop), Fernanda Vergara (jazz funk) y Arturo García (contemporáneo).