La construcción de vivienda en Aguascalientes presenta este año una ligera disminución en el segmento residencial, mientras la oferta social mantiene una trayectoria ascendente, informó Evaristo de la Torre Sifuentes, presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi).

El dirigente estimó que durante 2026 podrían edificarse alrededor de 3 mil viviendas sociales, frente a un rango de 500 a 800 unidades ofrecidas anteriormente. En 2025, añadió, la producción total alcanzó cerca de 4 mil 500 casas en todos los segmentos, volumen que podría repetirse este año, aunque con una participación mayor de desarrollos accesibles.

De la Torre explicó que la actividad suele avanzar con menor ritmo durante el primer semestre y acelerarse en la segunda mitad del año. Por ello, confió en que el cierre de 2026 registre un aumento de nuevas unidades y del inventario disponible.

El crecimiento de la vivienda social ha sido posible, en parte, mediante la aportación de terrenos por organismos públicos. En algunos proyectos, el Infonavit compra o proporciona los predios y las empresas desarrolladoras realizan la construcción.

También se utilizan reservas territoriales del Gobierno estatal, del Instituto de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) y de diversos ayuntamientos. Estos esquemas reducen el impacto del precio del suelo y permiten ofrecer casas más accesibles. Existen proyectos en Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, Pabellón de Arteaga y Calvillo, además de otros en preparación.