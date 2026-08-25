La construcción del puente peatonal sobre avenida Aguascalientes Poniente, a la altura del fraccionamiento Pirules, entró en la etapa de montaje de la estructura de acero, con la colocación de las columnas metálicas que conformarán las rampas de acceso, informó la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

Los trabajos forman parte de la ejecución del proyecto para habilitar un cruce peatonal en esta zona de la ciudad. Durante la jornada, personal operativo realizó maniobras con maquinaria pesada para instalar las columnas que sostendrán las rampas de acceso al puente.

La dependencia municipal señaló que las labores continuarán conforme al calendario de obra, con el objetivo de avanzar en el montaje de los distintos elementos que integran la estructura.

La construcción del puente se desarrolla en un punto de avenida Aguascalientes Poniente donde se requiere un cruce para peatones, por lo que, una vez concluido, permitirá conectar ambos lados de la vialidad mediante una estructura elevada.

SOPMA pidió a los habitantes de la zona considerar las maniobras y movimientos de maquinaria pesada que se realizan durante esta fase de los trabajos, mientras continúa el proceso constructivo.

La obra se encuentra actualmente en la colocación de los elementos metálicos que darán forma a las rampas, por lo que las siguientes etapas dependerán del avance en el montaje de la estructura. La autoridad municipal prevé continuar con los trabajos hasta completar el puente peatonal y habilitarlo para el tránsito de los usuarios.