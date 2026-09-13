El cierre temporal de la avenida Aguascalientes este sábado permitió realizar una de las maniobras más complejas de la construcción del puente peatonal de Pirules: el montaje de la segunda estructura, una pieza de grandes dimensiones y peso que tuvo que ser colocada y, posteriormente, unida a la sección instalada en el lado contrario de la vialidad, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Los trabajos se concentraron en la colocación de la estructura correspondiente a la calzada poniente, para lo cual fue necesario restringir temporalmente la circulación y garantizar condiciones de seguridad durante las maniobras de montaje. La operación estuvo a cargo de operadores y soldadores certificados, quienes realizaron los trabajos de unión entre ambas partes de la estructura.

Montañez, acompañado por el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, supervisó el desarrollo de los trabajos y explicó que la instalación se efectuó durante el día, tanto para reducir los riesgos para el personal encargado de la obra como para permitir que los peritos verificaran el proceso.

La complejidad de esta etapa está relacionada con las dimensiones y el peso de la estructura, cuya colocación requiere equipo especializado y coordinación entre los trabajadores que participan en el montaje. Por ello, las autoridades municipales mantienen cierres temporales en la vialidad mientras se desarrollan maniobras que pueden representar un riesgo para automovilistas, peatones y personal de la obra.

El proyecto contempla, además, rampas y mejor iluminación, con el objetivo de facilitar el cruce de la avenida Aguascalientes a adultos mayores y personas con discapacidad. Con la colocación de esta segunda sección, la obra avanza hacia la integración de la estructura que permitirá habilitar posteriormente el paso peatonal.