Rodolfo G. Zubieta Agencia Reforma

CDMX.- El exjugador de la NFL Tom Brady, de 49 años, y la modelo Candice Swanepoel, de 38, estarían manteniendo una relación sentimental desde hace varios meses, según versiones publicadas por Us Weekly y People. Fuentes cercanas aseguran que ambos, residentes de Miami, han procurado mantener sus encuentros lejos de la atención pública. Ninguno ha confirmado el supuesto romance. Brady estuvo casado con Gisele Bündchen entre 2009 y 2022, mientras que Swanepoel terminó en 2018 su relación con Hermann Nicoli. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores. Recientemente, Brady había declarado que su prioridad era el trabajo y la crianza de sus hijos.