Durante la Marcha por la Justicia Felina, ayer activistas de protección animal presentaron ante la Fiscalía General del Estado una denuncia o querella en contra de quien resulte responsable por la privación de la vida de cuatro gatitos asesinados en el municipio de San José de Gracia y abrir la carpeta de investigación para que el Código Penal vigente no sea “letra muerta”.

Las activistas Priscila González Alvarado y María Velasco Castañeda, acompañadas por una veintena de defensores de la vida animal, aseveraron que los gobiernos Estatal y municipales deben entrarle a proteger la vida animal y junto con ello la ciudadanía debe colaborar y denunciar a aquellas personas adultas o menores de edad que incurren en el maltrato a las mascotas.

Asimismo, se manifestaron frente a Palacio de Gobierno, ya que dijeron que no puede tolerarse más la violencia hacia los animales, porque es una situación preocupante y alarmante pues los violan, queman, mutilan y torturan en actos aberrantes que requiere la intervención de activistas junto con la Fiscalía y la sociedad en general.

Es urgente que se lance una campaña en contra de la crueldad animal, ya que la violencia ocurre en todo el estado y se observa especialmente en municipios del interior; en Calvillo quemaron con gasolina a 18 gatitos de menos de un mes de nacidos, mataron perritos con su mamá, y ahora en San José de Gracia los felinos asesinados por menores que además grabaron el acto y publicaron el video en redes sociales.

Es necesario que la autoridad competente actúe para frenar esos maltratos que no deben suceder, los propietarios de mascotas deben cuidar a sus animales, no agredirlos ni matarlos.

De acuerdo con el Código Penal, las sanciones van de 4 meses a dos años de privación de la libertad, ya que en los hechos únicamente se han limitado a multas de carácter administrativo, concluyeron.