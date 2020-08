Claudia Guerrero y Mayolo López Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Ahora resulta que ninguno de los políticos acusados por Emilio Lozoya recibió sobornos de Odebrecht.

El ex Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, negó haber orquestado la recepción y entrega de sobornos, y promovido contratos ilegales que derivaron en millonarios daños patrimoniales para Pemex.

Desde Cambridge, Massachusetts, Videgaray advirtió que responderá jurídicamente.

“Las acusaciones de Lozoya son mentiras inventadas para intentar librar las consecuencias de sus propios actos. El único responsable de la grave situación legal que enfrentan él, su madre, su hermana y su esposa, se llama Emilio Lozoya”, planteó.

El ex senador del PRI David Penchyna negó ser enlace para repartir pagos por la reforma energética. “No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya está mintiendo para salvarse de la cárcel”, señaló.

Abogados del ex candidato presidencial panista Ricardo Anaya, acusado de recibir 6.8 millones de pesos, presentaron ante el Poder Judicial una denuncia por daño moral.

“Dice Lozoya que la entrega del dinero ocurrió la primera semana de agosto del 2014, pero en esa fecha yo no era diputado, me separé del cargo el 6 de marzo. Además de corrupto, salió muy malo para mentir”, reviró el panista.

En el mismo tono se desmarcó el ex candidato presidencial priista José Antonio Meade, señalado de recibir 4 millones de pesos en su casa y de haber gestionado un contrato en favor de Braskem, filial de Odebrecht, para la planta Etileno XXI.

“Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia”, indicó el ex Secretario de Energía de Felipe Calderón, sin ofrecer detalles de su contribución al caso.

El ex Presidente Felipe Calderón dijo que Lozoya atiende las órdenes de Andrés Manuel López Obrador. “¿A quién acusas? ‘A quien Usted diga señor Presidente'”, ironizó el ex panista.

Otros que se deslindaron fueron los ex directores de Pemex, José Antonio González y Carlos Alberto Treviño, así como los ex senadores panistas Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, Francisco García Cabeza de Vaca, Roberto Gil y Francisco Domínguez.

