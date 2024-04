Para prevenir incendios forestales en la temporada de estiaje, el Gobierno del Estado y autoridades federales y municipales, implementaron medidas de control en el estado.

Entre las principales acciones del operativo se encuentran la creación de brechas cortafuego, líneas negras, quemas controladas y la poda y desmalezamiento de vegetación alta. Estas actividades buscan evitar la rápida propagación del fuego en caso de incendio.

Además, se recomienda:

· No encender fogatas en áreas forestales y, de hacerlo, asegurarse de extinguirlas completamente antes de abandonar el lugar.

· No arrojar colillas de cigarro en pasto seco.

· No dejar pedazos de vidrio que podrían generar incendios al concentrar los rayos del sol.

La Comisión Nacional Forestal y la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente han intensificado las labores de supervisión y vigilancia. Los guardabosques invitan a los visitantes a no dejar basura y seguir las indicaciones de las autoridades para prevenir incendios, los cuales, en su mayoría, son provocados por descuidos humanos.

En este operativo participan:

· Coordinación Estatal de Protección Civil.

· Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

· Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

· Bomberos.

· Secretaría de la Defensa Nacional.

· Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

· Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

· Unidades de Protección Civil.

· Corporaciones de seguridad municipales.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha alertado sobre el aumento de temperaturas durante la temporada de estiaje, que se extiende de mediados de marzo a mediados de junio en Aguascalientes, elevando el riesgo de incendios forestales.