Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que en su Gobierno el peso se apreció 8 por ciento y no se devaluó, como sí lo hicieron sus antecesores en el último medio siglo.

En su conferencia mañanera dijo que pasa desapercibido el dato, pero consideró pertinente que la ciudadanía sea informada en el contexto actual de la «inestabilidad financiera».

«No es presumir, pero sí se hicieron muchísimas cosas, en algunos casos como nunca, ahora que hay esta inestabilidad financiera, por ejemplo, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los gobiernos han devaluado el peso, menos el nuestro.

«Y esto como que pasa de noche, pero lo devaluó el licenciado Echeverría, lo devaluó el licenciado López Portillo, lo devaluó el licenciado Miguel de la Madrid, lo devaluó el licenciado Carlos Salinas de Gortari, lo devaluó Ernesto Zedillo, lo devaluó Vicente Fox, lo devaluó Felipe Calderón, lo devaluó el licenciado Peña.

«Y por primera vez, aún como está, resulta que se ha apreciado ocho por ciento. No solo no se ha devaluado, sino tiene ocho por ciento», destacó.

Reconoció que dar a conocer la apreciación de la moneda mexicana es alardear sobre sus gestiones, pero dijo que lo hace porque algunos sectores no hablan del tema y están «obnubiladas» por cuestiones políticas.

«Si no informamos sobre esto, da hasta pena, porque es como estarnos echando porra, pero lo tenemos que subrayar porque sino, no se dice nada.

«Entonces, por eso vamos a procurar en este tiempo informar, informar, informar. La gente sí lo sabe, la mayoría lo saben muy bien, pero hay sectores que están muy desinformados, además, se obnubilan por la cuestión política, ideológica», reprochó.

El Presidente atribuyó que esa falta de claridad sobre lo que se ha hecho bien en el tema económico no permite que se comprendan los resultados de las elecciones pasadas y las críticas se concentran en temas de violencia o, incluso, acusen que México vive una dictadura.

«Por eso también se sorprenden cuando hay un resultado como el del domingo anterior, dicen ‘¿qué pasó?’ Porque en su conversación no está esto, ni nada que tenga que ver con el hecho de que está bien la economía, de que hay empleo, de que están bien los salarios, de que la gente está contenta, no, eso no está en la conversación.

«¿Qué es lo que está en la conversación? Que se está destruyendo el País, que somos, no sé qué, otro País, que hay una dictadura. Llegaron a decir, bueno, bueno, bueno, sí, democracia, pero no tanta democracia, la violencia.

«Y hablo con gente que se supone está informada y me dice, ¿por qué hubo 60 aliados asesinados? Le digo, no, no hubo 60. Creo que fueron 6. Y fueron menos que la elección del 21, y menos que la elección del 18, y menos que la elección del 12, y menos que la elección del 6. Entonces es una desinformación», insistió.