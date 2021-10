Diputados locales consideran como un error la posibilidad de que algunos municipios del interior queden fuera de los trabajos de coordinación del Mando Único. En ese sentido, Jaime González consideró necesario que los alcaldes que comenzarán en breve a asumir la administración de las demarcaciones del interior reconsideren esto detenidamente, luego de que lo anterior podría convertirse en un serio problema ante la falta de recursos y personal para combatir a la delincuencia.

El legislador panista expuso que existen municipios del interior territorialmente importantes, mismos que no cuentan con los elementos suficientes para proteger a los ciudadanos, problema que podría agravarse en caso de que los siguientes alcaldes no se integren al modelo del Mando Único. De la misma manera, dijo que se debe de analizar detenidamente, sobre todo ante los hechos violentos registrados en entidades vecinas como Jalisco y Zacatecas, lo cual podría significar el desplazamiento de células de la delincuencia organizada, que además podrían aprovecharse de la vulnerabilidad de aquellos municipios que dependerían en todo caso de sus elementos preventivos. El diputado consideró que, a pesar del registro de los hechos violentos en la entidad, con la ejecución de un elemento preventivo y ajustes de cuentas entre integrantes de la delincuencia organizada, principalmente por temas de narcomenudeo, no se corre el riesgo de que, por la renovación de las administraciones municipales, la delincuencia aproveche esos vacíos para aumentar su presencia, sin embargo, dijo, se deberá de poner mayor atención en los municipios del interior, sobre todos aquellos colindantes con estados conflictivos.

“Sería arriesgado pensar que algunos municipios, por ideas de sus siguientes alcaldes, pudieran quedar fuera del Mando Único. Sin duda, la posibilidad de contar con ese modelo ha sido fundamental para que, en el interior del estado, la incidencia delictiva no se vea alterada. Habrá que estar atentos, pues cada alcalde tiene derecho a su decisión”, concluyó.