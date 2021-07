Para la profesora de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Elsa Marcela Ramírez López el impulso de nuevas investigaciones, campañas de concientización y diseño de políticas públicas acerca del cambio climático son esfuerzos indispensables para asegurar la viabilidad de las condiciones ambientales como las conocemos en un plazo no mayor a 25 años.

Señaló que los estudios centrados en este fenómeno son relativamente recientes, pues en el plano nacional, si bien existían ya esfuerzos, los primeros financiamientos para trabajos de este tipo se realizaron en la década de los 90’s, como una respuesta a los primeros tratados internacionales en esta materia.

Atribuyó a ello que prevalece un amplio desconocimiento de lo que es y cómo funciona el cambio climático no sólo en la sociedad en general, sino también en gran parte de los científicos que podrían adentrarse en el análisis del mismo. Otro factor que, apuntó, suele alejar a los grupos de investigación de dicho fenómeno, es el tipo de trabajo que requiere, ya que su base se da meramente en el análisis y comparación de datos, alejado del laboratorio, lo que termina por ser poco atractivo para grupos científicos quienes, si bien reconocen su importancia, lo consideran poco estimulante para tomarlo como eje de sus exploraciones.

La investigadora hizo hincapié en que, si bien el fenómeno climático requiere de un actuar gubernamental urgente, asimismo necesita del compromiso individual para afrontar las medidas necesarias para aminorar los riesgos, entre las cuales destacó la reutilización y el reciclaje de materiales, la disminución del uso del vehículo particular y principalmente el cambio en los hábitos de consumo, optando en la medida de lo posible por las opciones más duraderas de cada tipo de producto y que requieran del menor número de embalajes y empaques posibles para su llegada hasta el cliente final.