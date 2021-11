La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente inició su campaña para apoyar a las personas mayores de 18 años en el proceso de inscripción ante el RFC, de cara a la obligatoriedad a partir del 1 de enero de 2022, cuyo proceso es fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones, informó el delegado Hugo de Lira Reyes.

Desde ayer, la Prodecon puso al alcance de los contribuyentes un micrositio para informar y aclarar dudas, en el cual encontrarán talleres, tutoriales, documentos y videos informativos en las cuentas oficiales de la institución en redes sociales (Facebook, YouTube y TikTok), a fin de acercarse a los distintos sectores de la sociedad que deben cumplir con esta obligación contenida en la Miscelánea Fiscal 2022.

Indicó que con este proceso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, las personas físicas se evitarán problemas como las homonimias o bien el uso indebido de sus datos por parte de terceras personas.

Hugo de Lira Reyes sostuvo que la Prodecon se encuentra comprometida en apoyar a los contribuyentes, a fin de impulsar una mejor cultura en el pago de los impuestos en el país, pero sobre todo que esto se haga de manera justa para las personas físicas y morales.

Con el lema “¿Tienes 18 años o más? Inscríbete al RFC fácil y seguro, sin obligaciones ni sanciones”, el delegado de la Prodecon sostuvo que todas las personas mayores de 18 años en adelante se encuentran obligadas a inscribirse ante el RFC a partir del próximo 1 de enero, aún si no perciben ingresos ni realizan alguna actividad económica.

Recomendó el uso de una computadora, no teléfono inteligente, en la PC o Laptop hay que habilitar las ventanas emergentes en las configuraciones de privacidad, para poder acceder a la constancia de RFC, tener los siguientes documentos como la CURP, acta de nacimiento, correo electrónico, un teléfono, un comprobante de domicilio.

Agregó que estos contribuyentes no estarán obligados a presentar declaraciones o pagar contribuciones ni dará lugar a la aplicación de sanciones o multas.

Para más información visita www.prodecon.gob.mx o llama a la Lada sin costo al 800-611-0190.