Buscando aminorar los costos en los combustibles, los concesionarios de combi han modificado a cerca de 200 unidades de gasolina a gas, informó el presidente de Enlace Colectivo Foráneo, Vidal Escobedo Delgado.

El representante del sector, dijo que desde hace algunos años, los dueños de unidades de transporte colectivo foráneo han convertido de gasolina a gas a algunas de sus unidades, con el objetivo de bajar los costos de operación.

Aunado a ello, Escobedo Delgado comentó que se ha buscado tener proveedores por mayoreo para amortiguar el precio de los insumos que se han vuelto difíciles de costear.

Agregó que en diversas ocasiones le han hecho saber a la Coordinación de Movilidad el interés de los concesionarios por acceder a un subsidio que les permita adquirir nuevas unidades que ahorren más combustible. Sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna por parte de la dependencia.

Explicó que no todas las unidades pueden modificarse para funcionar con gas, por ejemplo las que son de Nissan no aceptan este tipo de combustible, caso contrario a las que fabrica la empresa Toyota.

A los prestadores de este servicio no sólo les preocupa este tema, pues también algunas unidades ya están descontinuadas, lo que hará difícil su reparación en caso de que requieran cambios de piezas que ya no se fabrican, al respecto Vidal declaró que pronto tendrán que remplazar unidades porque Toyota dejó de producir un vehículo que era muy accesible y noble con el gas natural.

Los costos de las unidades que migran de gasolina a gas se aminoran hasta en un 50%. Sin embargo, también se sacrifica la potencia de la unidad y la durabilidad de la suspensión a causa del peso del cilindro.