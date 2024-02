El próximo 22 de febrero, el grupo Los Temerarios se presentará en Aguascalientes como parte de su gira de despedida, lo que ha suscitado gran interés entre sus seguidores. Originalmente, el concierto estaba programado para llevarse a cabo en el estadio Alberto Romo Chávez, sin embargo, con el objetivo de ofrecer un mejor servicio al público asistente, recientemente se anunció un cambio de sede, trasladando el evento del estadio a la Mega Velaria de La Isla San Marcos.

La empresa organizadora ha asegurado que este cambio de sede no requerirá ninguna acción adicional por parte de aquellos que ya han adquirido sus entradas, garantizando la validez de los boletos previamente comprados para el nuevo lugar. No obstante, se ha proporcionado una opción de reembolso para aquellos asistentes que, debido a esta modificación, prefieran no asistir al evento. Las personas interesadas en solicitar un reembolso deberán enviar un correo electrónico a reembolsos@superboletos.com, usando como asunto «Reembolso Los Temerarios Aguascalientes». Es importante adjuntar una identificación oficial (INE o Pasaporte) y, dependiendo del tipo de boleto, una imagen legible de los boletos físicos o capturas de los códigos QR y el correo de confirmación de compra en formato PDF para los boletos digitales o no impresos.

El proceso de reembolso tiene un tiempo de respuesta estimado de 4 a 7 días hábiles. Para cualquier duda o aclaración, los interesados pueden contactar al mismo correo electrónico, enviar un mensaje a través de Facebook Messenger a la página oficial de Super Boletos o contactarse vía WhatsApp al +52 8116251483.

Hasta el momento, no hay información sobre algún ajuste en el costo de las entradas, por lo que los precios de los boletos se mantienen entre 863 y 4,025 pesos.

Para más detalles sobre el proceso de reembolso, se puede visitar el sitio web de Superboletos.