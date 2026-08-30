La Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Educación de Aguascalientes mantienen una coordinación permanente para el arranque del ciclo escolar 2026-2027, con acciones enfocadas en garantizar que los planteles cuenten con personal, materiales y condiciones adecuadas para recibir a los estudiantes.

Aquiles Romero González, titular de la Oficina de Enlace Educativo y representante federal de la SEP en Aguascalientes, explicó que durante el periodo vacacional, que está por concluir, se revisaron las condiciones de las instituciones, la integración de las estructuras operativas y la disponibilidad de docentes y personal administrativo.

Asimismo, se verificó que las escuelas se encuentren en condiciones para el regreso a clases y cuenten con la estructura de personal necesaria. Paralelamente, se desarrollaron procesos de formación y sensibilización dirigidos a los docentes antes del inicio del nuevo ciclo escolar.

En materia de infraestructura, explicó que se analizaron y documentaron las necesidades de los planteles para determinar dónde era necesaria la construcción de nuevas escuelas o la rehabilitación de las existentes y, posteriormente, vincular estos requerimientos con los recursos federales destinados a su ejecución.

Asimismo, destacó la distribución de los libros de texto gratuitos. Para Aguascalientes se prevé superar los dos millones de ejemplares, cantidad superior a los aproximadamente 1,8 millones distribuidos durante el ciclo anterior. Explicó que los tiempos de entrega varían según el nivel educativo, aunque la meta es que los alumnos dispongan de los materiales necesarios desde los primeros días de clases.

Con estas acciones, la SEP y el IEA mantienen la preparación del ciclo escolar 2026-2027 mediante la revisión de las condiciones de los planteles, la organización del personal, los procesos de inscripción y asignación de alumnos, el análisis de infraestructura y la distribución de materiales educativos.