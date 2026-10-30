Aguascalientes se alista para vivir una jornada llena de deporte este próximo domingo 1 de noviembre, cuando se lleve a cabo el evento Fit Day en las instalaciones del Complejo Tres Centurias. Con un horario de 8:00 A.M. a 2:00 P.M., esta iniciativa promete reunir a familias, atletas y entusiastas del bienestar en un ambiente totalmente gratuito.

Las actividades comenzarán a las 8:00 A.M. con el llamativo trote temático «El Santo y Blue Demon vs. Monstruos», una dinámica abierta donde los asistentes están invitados a acudir disfrazados y elegir bando. Posteriormente, se contará con la presencia estelar del doctor Rubén Galaviz, secretario de Salud de Aguascalientes, quien ofrecerá una plática informativa a partir de las 8:30 A.M.

El programa continuará con una variada oferta de disciplinas diseñadas para poner en movimiento a todos los presentes. A lo largo de la mañana y mediodía se impartirán clases de Body Combat, Body Balance, box, zumba, así como sesiones de fuerza y acondicionamiento funcional. Asimismo, los asistentes podrán disfrutar de una zona con stands deportivos, una completa jornada médica y la oportunidad de convivir y tomarse fotografías con personajes de lucha libre.

El evento, que también albergará el primer Fit Market, se desarrollará en la zona techada ubicada cerca del Gold’s Gym del Complejo Tres Centurias. Los organizadores han habilitado códigos QR en su convocatoria oficial (@fit.day.ags) para facilitar el registro previo tanto para el trote como para las diferentes clases.