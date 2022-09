Este mes de septiembre comenzará lleno de mucha actividad deportiva en el estado de Aguascalientes al contar con la segunda edición del Reto Vida, una carrera atlética que se llevará a cabo en Tapias Viejas, Jesús María, y contará con la participación de más de 500 corredores.

Este gran evento deportivo se celebrará este domingo 4 de septiembre a partir de las 7:30 de la mañana; el punto de partida será en la explanada principal de Tapias Viejas, Jesús María, para después contar con un recorrido que sin duda sorprenderá a todos los atletas participantes.

Lo especial de este evento atlético es que es una de las pocas carreras que contará con una distancia de 30 km en el presente 2022, sin dejar de lado las categorías de 20, 10 y 5 km. Así mismo, el circuito no será totalmente plano y en pavimento, si no que se tendrán algunos kilómetros con senderismo y campo traviesa.

En la primera edición de Reto Vida, celebrada en el pasado 2021, se limitó la participación a solo 500 corredores, pero este año se amplió la cuota y hace unos días se dio a conocer que los lugares quedaron agotados, por lo que la carrera contará con más de 500 corredores de diferentes rincones del estado y zonas aledañas.

La entrega de paquetes comenzó desde ayer y todavía este sábado 3 se estarán entregando los últimos kits para participar en la carrera. Los que se inscribieron al evento podrán recoger su kit en la tienda Salomon, Altaria, de 11:00 a 14:00 horas, señalando que tendrán un 30% de descuento en la tienda.

Al ser un evento alejado de la ciudad capital, no se contarán con cierres vehiculares, pero sí se recomienda precaución en la zona de Tapias Viejas rumbo a la salida a Calvillo.