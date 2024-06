El conductor de una camioneta utilizó la carretera federal No. 45 Sur como si fuera una pista de carreras y terminó sufriendo un accidente tipo volcadura, poniendo en peligro a sus acompañantes.

Fue a las 00:10 horas del miércoles cuando se recibió un reporte en el número de emergencias 911, informando que a la altura del kilómetro 110+000 de la carretera federal No. 45 Sur, frente al poblado Ex Hacienda de Peñuelas, se había registrado un accidente automovilístico tipo volcadura y había varias personas lesionadas.

Hasta el lugar del accidente acudieron policías estatales y agentes de la Guardia Nacional, además de una ambulancia de la Cruz Roja. Al llegar, encontraron una camioneta Chevrolet Equinox, color gris y con placas de circulación JRJ-4160 del estado de Jalisco, volcada sobre su toldo.

En el interior del vehículo se encontraban cinco hombres y una niña de 8 años, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo. Fueron atendidos en el lugar de los hechos, sin que ameritara su traslado a un hospital.

Se estableció que la camioneta, conducida por un individuo de entre 40 y 45 años, se desplazaba a exceso de velocidad por la carretera federal No. 45 Sur en sentido de sur a norte. Al llegar a la altura del kilómetro 110+000, el conductor perdió el control y se proyectó hacia su lado izquierdo. Posteriormente, la camioneta golpeó la guarnición del camellón central, lo que ocasionó que se volcara de manera aparatosa, quedando sobre su toldo en los carriles de circulación de norte a sur.